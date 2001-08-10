Презентация книги в режиме телемоста между Сахалином и Карелией пройдёт в музее книги Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Литературный мост объединит в эту субботу музей книги Чехова и Беломорскую модельную библиотеку – в таком необычном формате пройдёт презентация книги «Сказы Гандвика» члена Союза писателей России Любови Кирюшиной. Иллюстрации к произведению сделал куратор Профессионального союза художников России по Дальнему Востоку, Почётный член Международной академии современных искусств, Почётный деятель искусств России, член Русского географического общества Сергей Васенкин, рассказали ТИА "Острова" в музее.
Как отмечают составители книги, в «Сказах Гандвика» Любови Кирюшиной, каждый найдёт то, что тронет его душу. В центре внимания – непреходящие ценности: красота, милосердие, дружба, любовь. Повествование ведётся от лица подростка, волею судеб оказавшегося вдали от цивилизации в поморском селе, где и происходит знакомство со сказами.
Книга объединяет произведения, представленные на республиканских литературных конкурсах 2018-2019 гг. Оба конкурса принесли автору победу. Эти поучительные и мудрые истории рекомендуются в том числе и для семейного чтения.
Рукопись Любови Кирюшиной привлекла внимание сахалинского мариниста Сергея Васенкина, резидента галереи «Город художников» музея книги Чехова. Его живописные произведения и работы, выполненные в графическом дизайне на основе фотографий побережья Гандвика, украсили страницы книги, помогая погрузиться в атмосферу быта поморов.
Оценить тандем мастеров литературы и живописи в режиме телемоста приглашаем в музей книги Чехова 21 декабря в 18:00. Мероприятие пройдёт при поддержке островного министерства культуры и архивного дела.
Вход свободный!
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