На Сахалине завершен проект в честь 225-летия Российско-американской компании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2024 г. в Сахалинском областном краеведческом музее совместно с АНО «Общество изучения Сахалина и Курильских островов» осуществлялся проект с грантовой поддержкой министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Проект был посвящён юбилею Российско-американской компании (РАК) – важнейшему русскому промысловому предприятию, которое вело деятельность на Курильских островах, Камчатке, Сахалине и в Русской Америке, рассказали ТИА "Острова" в музее.

На рубеже XVIII и XIX вв. начался новый этап в освоении Россией открытых островов Тихого океана и берегов Северо-Западной Америки. Новыми землями заинтересовались купцы, которые начали отправлять экспедиции за мехом бобров, песцов и других животных. Это было выгодным, но очень рискованным делом, поэтому купцы объединялись в небольшие компании. (8) 19 июля 1799 г. император Павел I утвердил создание объединённой «Под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством Российской Американской компании», которая получила монопольное право на пушной промысел, торговлю и открытие новых земель в северо-восточной части Тихого океана, а также должна была представлять и защищать своими силами интересы России на Дальнем Востоке. Образование РАК было уникальным явлением в истории России конца XVIII – начала XIX в. Именно благодаря деятельности компании появились многочисленные русские посты вдоль северного побережья Тихого океана (в том числе и на Курильских островах), многочисленные экспедиции исследовали побережья и моря, а Дальний Восток постепенно закреплялся за Россией.

В честь юбилея компании в Сахалинском областном краеведческом музее 19 июля 2024 г. открылась выставка «Под российским небесным флагом». За три месяца её работы выставку посетили 46 334 человека. Благодаря грантовому проекту были проведены мероприятия не только в стенах музея, но и на площадках других учреждений в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Долинске, Аниве, Корсакове, Поронайске, Южно-Курильске. 5 докторов наук и 4 кандидата наук из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Кемерова и Шелехова прочитали лекции для сахалинцев и курильчан. Были проведены интерактивные занятия и мастер-классы для учащихся общеобразовательных школ.

В Сахалинском областном краеведческом музее состоялась презентация книги «Эпистолярное наследие великоустюгской купеческой семьи Булдаковых конца XVIII – первой четверти XIX века», содержащей переписку первенствующего директора РАК Михаила Булдакова, а также круглый стол «Сахалин, Русская Америка: история и перспективы изучения», на котором ведущие сахалинские учёные и краеведы смогли провести дискуссию с докторами наук из Москвы и Кемерова. Всего было проведено 42 мероприятия. Мероприятия, которые прошли в Сахалинском областном краеведческом музее, посетило 394 человека, мероприятия, которые прошли в муниципальных музеях, школах, высших учебных заведениях, – 644 человека.

Грантовый проект «Научное просвещение в честь 225-летия Российско-американской компании» привлёк большое внимание гостей и жителей Сахалинской области и заложил основу для дальнейших научных исследований прошлого нашего региона.