"Каторжные души Сахалина": островитян приглашают на краеведческую выставку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экспозиция, приуроченная к 155-летию учреждения на Сахалине места каторги и ссылки, открылась в Сахалинской областном универсальной научной библиотеке 18 декабря, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
На выставке представлены разнообразные материалы: сборники документов, репринтные издания, монографии и статьи. Особое внимание привлекают книги из серий «Сахалинская и Курильская историческая библиотека» и «Каторжный Сахалин», такие как двухтомник «Сахалинская каторга» (1856–1900 гг.), книги «Сахалинская жизнь Бронислава Пилсудского: пролегомены к биографии», «Записки сахалинского чиновника» и другие.
Также посетители могут ознакомиться с биографиями известных каторжан острова, среди которых политические ссыльные Б. О. Пилсудский, Л. Я. Штернберг, сахалинский «Раскольников» К. Х. Ландсберг и воровка-рецидивистка С. И. Блюшвейн.
После экспонирования книги будут доступны в режиме читального зала и абонемента.
Выставка расположена в зале им. Г. И. Невельского (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 20 января 2025 года.
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