На Сахалине откроется выставка о пребывании Фёдора Достоевского на сибирской каторге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «Достоевский: сердце Сибири (по мотивам “Записок из Мёртвого дома”)» приглашает посетителей познакомиться со значимыми страницами биографии писателя, связанными с пребыванием в Омской каторжной тюрьме. Экспозиция организована музеем книги Чехова в партнёрстве с Литературно-мемориальным музеем Ф. М. Достоевского (г. Санкт-Петербург) и Музейно-выставочным комплексом «Моя история» (г. Омск) при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

В 2024 году исполняется 162 года с первого издания книги Ф. М. Достоевского «Записки из Мёртвого дома», где представлены его впечатления от пребывания в Омской тюрьме (1850–1854). Писатель, ставший основоположником русской «каторжной прозы», обратился в своём романе-исповеди к важным проблемам человека и общества. Спустя почти тридцать лет эти проблемы исследовал уже А. П. Чехов после того, как побывал на Сахалине.

Как символ подобного предвосхищения, в пространстве постоянной экспозиции музея книги «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова» будут представлены иллюстрации к «Запискам из Мёртвого дома», а также экспонаты с раскопок на месте острога второй (новой) Омской крепости. Они представляют собой материальные свидетельства пребывания Ф. М. Достоевского на сибирской земле.

Открытие выставки «Достоевский: сердце Сибири (по мотивам “Записок из Мёртвого дома”)» состоится 20 декабря в 16:00. Экспозиция будет работать до 2 февраля 2025 года.