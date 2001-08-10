Сахалинской библиотеке подарили двухтомник "Земля открытий"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Два экземпляра двухтомника «Земля открытий», подготовленного и выпущенного ООО «Сахалинская Энергия», 17 декабря стали частью фонда главной островной библиотеки. Яркие и богато иллюстрированные издания передала в дар учреждению главный специалист отдела информационного обеспечения и работы со СМИ Екатерина Мегер, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Двухтомное издание подготовлено к 30-летнему юбилею нефтегазового проекта «Сахалин‑2». Удивительной красоты полиграфическое исполнение книг притягивает внимание с первых секунд. Издания оснащены картами, красочными фотографиями и иллюстрациями. Уникальность их заключается и в том, что на сегодняшний день доступны только печатные версии.
Первый том «Территория открытий» посвящен исследователям Сахалина и Курильских островов. Он рассказывает о биографиях первопроходцев, их вкладе в открытие дальневосточных островов, а также об изучении ими культуры коренных малочисленных народов, проживающих на островах, растительного и животного мира, природных ископаемых островного края.
Второй том «Время открытий» рассказывает об уникальном проекте «Сахалин‑2» начиная с открытия двух нефтегазовых месторождений на сахалинском шельфе в 1980-х годах до современности. С момента подписания соглашения о разделе продукции «Сахалина‑2» на разработку нефтяных и газовых месторождений Пильтун-Астохского и Лунского месторождений в 1994 году проект сменил много пионерных решений: первый в России крупнотоннажный завод по производству СПГ, строительство и установка морских нефтегазодобывающих платформ, инновационные технологии разработки шельфовых месторождений. Деятельность «Сахалинской Энергии» дала импульс к развитию новых предприятий и созданию рабочих мест.
После соответствующей обработки издания отправятся в отдел краеведения (2-й этаж СахОУНБ) и будут доступны только в режиме читального зала.
Кроме того, в ближайшем будущем через СахОУНБ по два экземпляра двухтомника будут переданы в каждую ЦБС Сахалинской области.
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