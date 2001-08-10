Тихоокеанское
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10:38, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине начался прием заявок на участие в конкурсе "Читающая мама - читающая страна"

На Сахалине начался прием заявок на участие в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает к участию в конкурсе «Читающая мама-читающая страна» в рамках проекта «Всей семьей в библиотеку». К участию приглашаются мамы с детьми, бабушки с внуками любого возраста. Заявки принимаются до 27 декабря, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Цель конкурса – популяризация семейного чтения и продвижение семейных ценностей, а также организация совместного досуга через художественное чтение произведений.

Конкурс будет проводиться по двум номинациям:

- "Книжные традиции семьи";

- "Лучшее художественное прочтение".

Жюри оценивает представленные на Конкурс работы и определяет одного победителя в каждой номинации. Все участники будут награждены благодарственными письмами и подарками от СахОУНБ.

Желающим принять участие в заочном формате следует заблаговременно отправить видеозапись своего выступления на электронный адрес: [email protected].

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по адресу: ул. Хабаровская, д. 78 (СахОУНБ, 2 этаж, молодёжный центр «Универсалка») или отправить ее на электронную почту: [email protected].

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