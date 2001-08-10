В Южно-Сахалинск открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка, сотканная из обрывков снов, радостных моментов и тёплых эмоций, открылась в галерее «Город художников»! При поддержке островного министерства культуры и архивного дела музей книги Чехова организовал экспозицию «Путешествуя по снам», где представлено творчество самобытных художниц, резидентов арт-пространства «РОСТ» Натальи и Катерины Рубановых. Выставка работ талантливых матери и дочери стала красивым завершением Года семьи, объявленного в нашей стране президентом, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

- Есть люди, настолько заряженные энергией творчества, что готовы делиться ей абсолютно с каждым! Я очень рада, что стратегический проект «Художники Сахалинской области» поддерживает настолько неравнодушных, широкой души людей, которые видят красоту во всём, что их окружает. Уверена, что каждый, кто придёт на эту выставку, обязательно увидит и почувствует это, – призналась директора музея книги Чехова Евгения Фирсова.

Наталья и Катерина – не просто мама и дочь, они подруги и соавторы. Посетителям творческих площадок музея книги Чехова они хорошо знакомы по мастер-классам, участники которых учатся воплощать свои фантазии в самых обыкновенных вещах. Теперь Наталья и Катерина решились поделиться результатами совместного творчества, воплотив в пространстве «Города художников» целый мир, где реальность переплетается со сновидениями. Здесь личные истории и любовь к красоте окружающего мира отражены в ярких красках живописных полотен или уникальных картин-палантинов, созданных в технике мокрого валяния, которой мастерски владеет Наталья!

– Мы рады, что именно сейчас, зимой, когда нам так не хватает тепла и цвета, у сахалинцев есть возможность прийти сюда и окунуться в мир сновидений, который мы с мамой создавали очень долго и наполняли собственными эмоциями. Если у кого-то наше творчество вызовет искреннюю улыбку, значит, мы старались не зря! Огромное спасибо всей команде музея книги Чехова, которая помогла нам организовать эту выставку, – призналась Катерина Рубанова. В честь знакового для их семьи события художницы подготовили подарки, которые вручили директору музея и представителям отдела функционирования выставочных центров!

Кстати, найти подарки можно и на выставке «Путешествуя по снам», почти все представленные работы можно приобрести. Кроме того, Наталья и Катерина подготовили линейку сувенирной продукции с изображением своих картин – от открыток до футболок и толстовок. За яркими эмоциями и самыми модными подарками приглашаем в галерею «Город художников»! Экспозиция будет работать до 24 февраля 2025 года. Вход свободный.