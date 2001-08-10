Сахалинский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Празднично-музыкальная программа пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 20 декабря. Начало в 18.30, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Программа концерта состоит из выступлений участников творческого объединения «АПОСТРОВ». На сцене прозвучат песни классиков авторской песни и современных авторов, которые будут вплетены в сказочный сюжет предновогоднего представления.

Ежегодно на протяжении многих лет сахалинские авторы и исполнители встречаются со своими слушателями в стенах областной научной библиотеки в рамках общероссийской бардовской акции «Солнцеворот». Более чем за 20 лет эта дата стала неофициальным Днем бардовской песни. Его отмечают клубы, творческие объединения, отдельные авторы и исполнители в десятках городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Встреча состоится в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242)45-25-54.