Сахалинцы обсудили книгу Дмитрия Крюкова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Финальная встреча в рамках проекта «Народный сахалинский гид», посвященная анализу книги «Гражданское управление на Южном Сахалине и Курильских островах в 1945-1048 годах», прошла в областной научной библиотеке 12 декабря, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Воспоминания бывшего руководителя Южно-Сахалинского областного управления по гражданским делам Дмитрия Крюкова были написаны к 30-летию разгрома японских милитаристов в 1975 году и переданы в дар Сахалинскому областному краеведческому музею. Впервые воспоминания автора были опубликованы в трех номерах «Краеведческого бюллетеня» в 1993 году. В 2012 году вышло отдельное издание, в полном объеме без сокращений, включая сюжеты из личной жизни Крюкова.
Один из участников обсуждения отметил, что как будто бы вместе с автором побывал на рыбном промысле заливе Анива, на бумзаводе, встречал пароходы с прибывшими переселенцами. Автору удалось главное – передать дух времени.
Следующая встреча состоится 30 января 2025 года в 18.00. К обсуждению предложена книга Виктории Цой «Когда я буду морем».
Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-54.
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