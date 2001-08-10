В Южно-Сахалинске открылась выставка "Картина – лучший подарок"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый год наступает в галерее «Город художников», пространство творческой площадки музея книги Чехова уже украсила праздничная ёлка и открылась выставка-продажа работ сахалинских художников «Картина – лучший подарок». Экспозиция подготовлена при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела в рамках стратегического проекта «Художники Сахалинской области», рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.
На выставке представлены работы Натальи Дульцевой, Ирины Тен, Александры Прекрасновой, Татьяны Рубцовой и многих других авторов, отразивших на полотнах любимые сюжеты сахалинской зимы и островной природы – от новогодних утренников до подлёдной рыбалки! Особое место в экспозиции занимают работы, посвящённые символу наступающего 2025 года – Змее. Каждое из произведений, представленных на выставке, может стать отличным подарком, который не только украсит интерьер, но и будет радовать своего обладателя долгие годы!
К слову, без подарков не остались и первые посетители выставки, каждый из них смог принять участие в розыгрыше репродукций картин островных художников, в итоге три работы Дё Сон Ена, Олега Папузина и Владимира Бейбулатова нашли своих обладателей. Кроме того, создать свой собственный оригинальный подарок помогла методист музея книги Чехова Наталья Дульцева – на мастер-классе по росписи новогодних шаров.
Выставка «Картина – лучший подарок» в галерее «Город художников» (ТРК «Сити Молл», 4-й этаж) будет работать до 15 марта. Напомним, все представленные работы доступны к продаже!
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