Тихоокеанское
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16:37, | Новости культуры Сахалина и Курил

Народный сахалинский гид": островитян приглашают на обсуждение книги Дмитрия Крюкова

Народный сахалинский гид

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заключительная встреча проекта «Народный сахалинский гид» в уходящем году пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 12 декабря. Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участники мероприятия обсудят мемуары Дмитрия Крюкова, посвященные истории Южного Сахалина и Курильских островов в период с 1945 по 1948 годы. Автор книги «Гражданское управление на Южном Сахалине и Курильских островах в 1945-1948 гг.» занимал уникальную должность для того времени, никогда прежде не существовавшую —начальника Гражданского управления. Время, описанное Дмитрием Крюковым, также было особенным, так как на одной территории после войны жили русские и японцы.

Встреча состоится в молодежном центре «Универсалка» (2-й этаж СахОУНБ). Вход свободный.

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