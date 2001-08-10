Тихоокеанское
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10:56, | Новости культуры Сахалина и Курил

Посетителям музея книги Чехова на Сахалине расскажут о музыке коренных народов

Посетителям музея книги Чехова на Сахалине расскажут о музыке коренных народов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках выставочного проекта «Россия на Дальнем Востоке в коллекциях Государственного исторического музея» пройдёт лекция об особенностях музыкальной культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалина, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Посетители узнают о верованиях, легендах и быте коренных народов Сахалина через народную вокальную и инструментальную музыку, которая является неотъемлемой частью архаичной культуры, важной частью обрядового фольклора.

Расскажет об этом Наталья Мамчева, старший методист, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Сахалинского колледжа искусств, кандидат искусствоведения. Наталья Александровна активно изучает культуру коренных малочисленных народов Севера Сахалина, является автором таких книг и песенных сборников, как «Обрядовые музыкальные инструменты аборигенов Сахалина», «Тихие песни предков», «Таёжные песни» и др.

Встреча состоится в музее книги Чехова 12 декабря в 17:30. Вход свободный!

Слушатели лекции смогут бесплатно познакомиться с выставкой «Россия на Дальнем Востоке в коллекциях Государственного исторического музея», реализованной при поддержке правительства Сахалинской области и компании «Сахалинская Энергия».

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