Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии зимних праздников в музее книги Чехова решили помочь сахалинцам с выбором новогодних подарков. В галерее «Город художников» при поддержке островного министерства культуры и архивного дела открывается выставка «Картина – лучший подарок». В экспозиции будут представлены более 20 художественных произведений островных авторов, отражающих уникальность родного края. Дополнят экспозицию предметы декоративно-прикладного искусства, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Не секрет, что творчество островных мастеров сегодня популярно как никогда, в том числе, благодаря проекту «Художники Сахалинской области», инициированному губернатором Валерием Лимаренко. Поэтому на вопрос о выборе презента родным, друзьям или коллегам организаторы новой выставки, не задумываясь, отвечают: «Дарите искусство!» Ведь каждая работа талантливых островных авторов, действительно, как настоящий подарок, который не только украсит интерьер, но и будет радовать своего обладателя долгие годы!

Красоту природы родного острова, захватывающие истории и сюжеты от его жителей, новые эмоции и впечатления можно будет получить в подарок на новой выставке, которая откроется в галерее «Город художников» (ТРК «Сити Молл», 4-й этаж) 10 декабря в 17:00.

Вход свободный.