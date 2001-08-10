Главная библиотека Сахалина приглашает почитать у камина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новогодняя книжная выставка «Чтение у камина: любовь и мистика» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 6 декабря. Посетителей ждут захватывающие книги на русском и английском языках, посвященные зимним праздникам, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В подборку выставки вошли мистические, детективные и любовные романы, а также классические и сказочные произведения, знакомые с детства. Среди представленных книг можно выделить произведения Джоанн Роулинг «Гарри Поттер», О. Генри «Дары волхвов», Джо Хилла «Носферату, или Страна Рождества», Эндрю Клейвена «Когда приходит Рождество» и Фэнни Флэгг «Рождество и красный кардинал».
Кроме того, рядом с экспозицией организована уютная новогодняя фотозона, где можно отдохнуть в мягком кресле возле импровизированного камина, почитать в тишине и сделать яркие фотографии на память.
Выставка и фотозона расположены в Информационном центре международного сотрудничества (2-й этаж СахОУНБ), они будут работать до 14 января 2025 года.
После экспонирования книги будут доступны в режиме читального зала.
Справки по телефону +7(4242) 45-25-47.
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