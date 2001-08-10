11:32, | Новости культуры Сахалина и Курил
Сахалинцы учились писать "счастье" и "долголетие" по-китайски
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мастер-класс по традиционной китайской каллиграфии прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 7 декабря, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Специалист Информационного центра международного сотрудничества СахОУНБ Мане Оганесян рассказала о важности четырех основных предметов для занятий каллиграфией: кисти, бумаги, тушечницы и чернильной палочки.
В преддверии Нового года участники встречи написали для себя пожелания «счастья» 福 и «долголетия» 寿.
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