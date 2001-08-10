Сахалинский театр репетирует новогоднюю премьеру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 декабря на Большой сцене Чехов-центра состоится премьера волшебной музыкальной сказки «Как стать Снегурочкой», созданной по пьесе известного уральского драматурга Анны Богачёвой. Это яркая, поучительная и веселая история, наполненная музыкой и танцами, которая обязательно придется по вкусу зрителям всех возрастов, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

Главная героиня сказки — внучка Бабы Яги, мечтающая стать настоящей Снегурочкой. В этой удивительной истории знакомые герои предстают перед нами совершенно иначе: Снегурочка, Дед Мороз, Леший, Кикимора и другие персонажи раскрываются с неожиданных сторон. Сказка учит нас тому, что каждый человек заслуживает любви и внимания, а также напоминает, что важно оставаться верным себе, даже если окружающие ждут от тебя другого.

Режиссером спектакля выступила Анна Башенкова, которая впервые выпускает спектакль в Чехов-центре. «Моя сказка рассказывает о том, что каждому человеку нужно внимание и любовь. Все мечты могут сбыться, если оставаться верным самому себе и быть внимательными к другим, — поделилась режиссер. — Мы создаем яркий, динамичный спектакль, полный музыки и танцев, который подойдет для семейного просмотра. Световая партитура разработана опытным художником по свету Дмитрием Зименко (Митричем). Музыка для спектакля написаны молодым талантливым композитором Романом Сарнацким».

Художник-постановщик Алина Алимова, хорошо знакомая сахалинской публике по таким спектаклям, как «Гроза», «Вторник короткий день» и «Игра в классиков», сочинила потрясающие декорации и яркие костюмы. «Я хотела придумать нечто современное и реалистичное, но одновременно сказочное. Вдохновляясь искусственным интеллектом, создающим гиперреалистичные картины, я придумала два разных мира: добрый лес, выполненный в стиле ванильного сахара и марципана, и злой лес, более натуралистический и угловатый, напоминающий работы Тима Бертона. Важно отметить, что наши герои не делятся на «хороших» и «плохих». У каждого персонажа свои жизненные ценности, и когда кто-то пытается быть не собой, происходит разрушение. Также в спектакле запланировано множество спецэффектов, включая эпическое сражение между Бабой Ягой и Дедом Морозом!»