Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественная церемония награждения станет завершающим элементом конкурса и пройдет в рамках презентации итогового сборника материалов. Она пройдет 9 декабря в 16.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Презентация приурочена ко Дню Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена в 2007 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Кроме того, 28 декабря 2023 года был подписан указ губернатора Сахалинской области Nº 63 «О проведении в Сахалинской области Года защитника Отечества».

Конкурс проводился в рамках реализации проекта Ассоциации библиотек Сахалинской области, ставшего победителем конкурса грантов Губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства в номинации «Реализация социокультурных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями, в том числе в сельской местности». Мероприятие проводилось в целях сохранения истории событий специальной военной операции, подвигов её участников, а также увековечения памяти героев-сахалинцев, погибших в ходе её проведения.

Одна из главных задач конкурса – выявление, обобщение и распространение успешных практик общедоступных библиотек Сахалинской области, которые отражены в презентуемом сборнике «Сахалин и Курильские острова – земля героев».

Встреча состоится в конференц-зале СахОУНБ (Хабаровская, 78). Вход свободный.

Дополнительная информация по телефонам: +7 (4242) 45-25-37; 45-25-38.