В Южно-Сахалинске откроется выставка из коллекции Иркутского музея декабристов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
18 декабря в 15:00 в Сахалинском областном краеведческом музее откроется новая выставка «Испытание Сибирью», посвященная 200-летию восстания декабристов, из коллекции Иркутского музея декабристов, рассказали ТИА "Острова" в музее.
В 2025 году исполнится 200 лет со дня восстания декабристов. Это событие круто изменило не только судьбы конкретных людей, инициаторов и участников восстания, но и весь ход российской политической истории. Участников тайных обществ, осужденных на ссылку и каторгу в Сибирь, еще при их жизни назвали декабристами. Для большинства из них Сибирь стала главным «житейским поприщем»: многие провели здесь большую часть своей жизни, некоторые навсегда остались лежать в сибирских могилах. Тридцатилетнее сибирское изгнание, ставшее для декабристов трагедией, для Сибири стало безусловным благом и важным этапом в истории. Оно привело к появлению новых очагов общественно-политической жизни в регионе и способствовало его ускоренному экономическому и культурному развитию в первой половине XIX века
На выставке будут представлены личные вещи декабристов и людей той эпохи, документы, фотографии. Особый интерес представляют страницы «Сибирского альбома» Екатерины Трубецкой, на которых изображены виды каторги, сделанные художниками-декабристами. Этот альбом был преподнесен ей в подарок, когда она покидала каторгу. Комплекс костюмов XIX века дает представление о тех радостных моментах, которые скрашивали суровую жизнь изгнанников: приезд жен, венчание, рождение детей. Живой иллюстрацией к выставке являются видеоматериалы с кадрами из художественного фильма «Звезда пленительного счастья» – классики отечественного кинематографа, которой в следующем году исполняется 50 лет.
Выставка призвана стать значимым культурным событием, раскрывающим малоизвестные страницы истории России; она позволит погрузиться в эпоху декабристов и оценить вклад ссыльных дворян в развитие Сибири.
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