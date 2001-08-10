На Сахалине состоится встреча с поэтессой Еленой Корытко
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На этой неделе в рамках проекта «Литературная гостиная в музее» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области пройдёт творческая встреча с сахалинской поэтессой Еленой Корытко. Вечер под названием «Счастье рядом в каждом дне» будет посвящён Международному дню инвалидов, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.
Елена Корытко – учитель-тифлопедагог МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 37 «Одуванчик» г. Южно-Сахалинска. Вот уже более 25 лет она помогает малышам с нарушениями зрения и особенностями развития в реабилитации на основе созданных ею программ, которые прошли экспертизу и получили высокую оценку как в Институте развития образования Сахалинской области, так и в Институте коррекционной педагогики (г. Москва).
За плодотворную и творческую работу Елена Корытко имеет немало наград разного уровня. В том числе – нагрудный знак администрации г. Южно-Сахалинска «Лучшему работнику–2007», её портрет был занесён на общегородскую Доску почёта. Она – лауреат губернаторской премии, победитель городского конкурса «Женщина года» в номинации «Сердце отдаю детям», отмечена ведомственным знаком отличия «Почётный работник общего образования РФ».
Поэзию Елена называет своим хобби и признаётся, что пишет в основном для себя, но в рамках «Литературной гостиной в музее» она готова поделиться со зрителями своим творчеством и вместе отправиться на поиски счастья!
Творческая встреча состоится в музее книги Чехова 5 декабря в 15:00! Вход свободный!
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