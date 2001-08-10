На Сахалине прошла концертная программа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концертная программа «Вечность», в рамках творческого объединения «Интонация» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 ноября, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Островные авторы — музыкант Шэн Файн и поэтесса Виктория Крылова — представили новую оригинальную программу с авторскими произведениями. Атмосфера в зале была созвучна названию вечера, зрители окунулись в мир звуков гитары и поэзии, посвященной вечным и непреходящим ценностям.

В текстах песен и стихотворений можно было найти такие высказывания: «В чем правда жизни и суть всего…», «Несмотря ни на что, продолжай свой путь, несмотря ни на что оставайся человеком», «Вечность — наш дом…», «Я считаю шаги молодости» и другие.

В завершение вечера состоялась теплая беседа артистов с аудиторией.