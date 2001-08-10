В Южно-Сахалинске состоится акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция «Библиотека объединяет молодежь» состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 30 ноября. Начало в 13.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В программе мероприятия заявлены различные тематические площадки. Среди них: мастер-классы по коллажированию, актерскому мастерству, плетению кос, мобиллографии, шаффл-дэнсу и кавер-дэнсу. Когнитивно-поведенческий психолог Ольга Локтева научит всех желающих правильно мотивировать себя и ставить цели.

Для любителей книг состоится заседание книжного клуба «12 стульев», посвященное обсуждению творчества Агаты Кристи.

Кроме того, в этот день для гостей будут доступны шуточные гадания, разнообразные книжные выставки и дефиле с демонстрацией костюмов персонажей графических романов, которое дополнит лекция об истории искусства перевоплощения. Каждый участник сможет сделать мгновенное фото на память с помощью портативного принтера.

На мероприятии молодые люди смогут найти единомышленников, обсудить любимые книги, поделиться идеями, творчеством и инициативами.