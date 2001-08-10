Тихоокеанское
информационное агентство
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12:08, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине перенесли дату проведения гала-концерта фестиваля музыкальных видеоклипов "Отклик"

На Сахалине перенесли дату проведения гала-концерта фестиваля музыкальных видеоклипов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске перенесена дата проведения гала-концерта фестиваля музыкальных видеоклипов "Отклик". Концерт состоится в пятницу, 6 декабря. Место проведения остается прежним — ККЗ «Октябрь». Начало: 19:00.

 Ранее приобретенные билеты также действительны. А вот свободных мест совсем мало. Не упустите возможность поддержать участников и насладиться великолепными выступлениями.

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