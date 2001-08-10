В Южно-Сахалинске презентовали книгу о топонимике Курильской гряды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Книгу «Топонимика и состав Курильской островной гряды» представили в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 20 ноября. Мероприятие собрало более 120 слушателей, среди которых: студенты Сахалинского промышленно-экономического техникума, члены Сахалинского отделения Русского географического общества, историки, краеведы, представители Сахалинской епархии и общественных организаций, а также специалисты учреждений культуры и постоянные читатели библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Авторами книги являются заместитель председателя межрегионального общественного движения «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы», член Научного совета Российского Военно-исторического общества, член Центрального Совета Общероссийского Движения поддержки Флота, инициатор внесения в Устав Сахалинской области перечня Курильских островов Сергей Пономарёв и кандидат геолого-минералогических наук, научный консультант экспедиции по имянаречению безымянных географических объектов на Курильских островах 2015 года, постоянный участник оформления материалов и карт по программе имянаречения безымянных географических объектов на Сахалине и Курилах Андрей Бражник.

В своем видеообращении к участникам Андрей Бражник рассказал, как возникла идея создания этого труда. Он отметил, что автоматизированная государственная система каталогизации географических названий не способна ответить на многие вопросы, поэтому данные по этой теме нуждались в обобщении и систематизации. Это подтолкнуло авторов к написанию книги.

Сергей Пономарёв поделился подробностями о трудностях, с которыми столкнулись авторы во время работы над книгой и ее богатом наполнении. Гости узнали, что издание «Топонимика и состав Курильской островной гряды» включает составленные сводные таблицы объектов Курильской островной гряды с координатами центральных точек, а также таблицу названий объектов, проливов, подводных гор и вулканов. Кроме того, в книге освящены результаты реализации Программы имянаречения безымянных географических объектов. Особое внимание авторы уделили комплексу искусственных терминов, связанных с территориальными претензиями милитаристской Японии на южные Курилы и прилегающую к ним акваторию. Сведения о топонимике Курильских островов и их акватории представлены со ссылками на первоисточники.

Труд Андрея Бражника и Сергея Пономарёва был издан при поддержке Регионального общественного фонда «Сахалинский фонд культуры». Вице-президент фонда Валерий Белоносов поздравил авторов с выходом книги и выразил благодарность за их усердную работу.

В своем видеообращении рецензент издания, Пётр Бровко, подчеркнул многочисленные достоинства книги, отметив богатый список использованных источников. Также он акцентировал внимание на многообразии наполнения издания.

- Есть и словарь терминов для введения в тему, есть физико-географический очерк, есть характеристика охраняемых территорий, заповедников, правовые вопросы статуса Охотского моря, то есть некая мозаика, которая в самой работе смотрится как единое целое. — отметил Пётр Бровко.

Мероприятие завершилось передачей экземпляра книги исполняющей обязанности директора СахОУНБ Марине Волковой. Она поздравила с презентацией издания и сообщила, что Сергей Алексеевич подписал с главной библиотекой области соглашение, о доступности всех книг автора не только в физическом, но и в оцифрованном формате в открытом доступе в электронные библиотеки.

Презентацию книги дополнила книжная выставка «Топонимика Сахалинской области», на которой были представлены издания из фонда отдела краеведения, включая топонимические словари, сборники научных статей и фотоальбомы.