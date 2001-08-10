На Сахалине прошла детско-юношеская конференция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

VII Региональная детско-юношеская конференция на языках коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области и Дальнего Востока «Родная речь» прошла в областном центре 20 ноября. В ней приняли участие представители Южно-Сахалинска, Ногликского и Поронайского районов Сахалинской области и Хабаровского края. Традиционное мероприятие состоялось в музее книги Чехова при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, рассказали ТИА "Острова" в музее.

- Когда видишь горящие глаза юных участников, то, с какими вниманием и интересом они подходят к изучению своей родной культуры, появляется уверенность — языки коренных народов будут жить! Огромное спасибо вашим педагогам и организаторам мероприятия, — приветствовала участников конференции советник отдела по работе с коренными малочисленными народами Севера правительства Сахалинской области Ольга Кутайбергей.

- Идея проведения детско-юношеской конференции — это логичное продолжение международного симпозиума на языках коренных малочисленных народов севера. Правда, мало, кто верил в эту идею и в то, что молодёжь заговорит на своих родных языках. Но мы видим, как за эти семь лет уже выросло поколение первых участников «Родной речи», а сегодня с докладами в стенах музея книги Чехова выступают уже их дети! Значит, мы с вами всё делаем правильно, - подчеркнула директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.

Вот уже в седьмой раз в музее зазвучал язык нивхов, уйльта и нанайцев – юные участники конференции представили доклады о культуре своих народов, любимых увлечениях и даже рассказали о современной музыке и сыграли в национальные игры! Приятно, что участники не забыли и о том, что в этом году отмечается 225-летие А. С. Пушкина, например, Максим Кескин в своей работе оценил влияние русского классика на творчество нивхского писателя Владимира Санги!

- Так приятно видеть здесь такое количество неравнодушных, вовлечённых ребят, причём не только сахалинцев, но и гостей из Хабаровского края. Вы большие молодцы, когда вы вырастете, то станете достойными сынами своего народа, продолжателями традиций своих предков, — напутствовала ребят председатель региональной общественной организации «Союз коренных народов Сахалина» Светлана Санги, поблагодарив их за столь значительный вклад в сохранение и развитие уникальной культуры.

В рамках конференции для участников провели обширную культурно-образовательную программу. Ребята побывали в сахалинской областной детской библиотеке, где в пространстве центра детского этнографического просвещения «ЭтноОстров» познакомились с выставкой «Все куклы в гости будут к нам…» Российского этнографического музея. Также им рассказали об особенностях обустройства жилища у разных народов – на интерактивном занятии «Мой дом – моя крепость», после которого участники смогли сделать свой собственный дом – интерьерное украшение из дерева. В рамках Региональной детско-юношеской конференции «Родная речь» ребята вместе с педагогами выполнили подстрочный перевод одной из глав книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». В помощь им были не только печатные словари, для переводов на нивхский язык создано специальное приложение! Запланировали для участников конференции и посещение выставки «Россия на Дальнем Востоке в коллекциях Государственного исторического музея», знакомство с арт-галереей «Художественная фабрика», где их ждали творческие мастер-классы от островных художников и турнир игры «Эрудит» на нивхском языке.

Ещё одно важное культурное событие в рамках конференции – презентация сборника материалов IV Международной научно-практической конференции «Фольклор палеоазиатских народов» Сахалинского областного центра народного творчества, который недавно стал обладателем специального диплома на XV Всероссийском смотре информационной деятельности в сфере народного творчества. О вышедшей работе рассказала сотрудник ОЦНТ Ольга Хурьюн. Кроме того, вместе с заведующей отделом коренных малочисленных народов Севера Сахалинского Областного центра народного творчества Галиной Саменко они провели для участников конференции небольшую игру-разминку.

В завершение конференции все её участники, а также их наставники и старейшины по традиции получили благодарности и памятные кубки. С особенной теплотой отметили старейшин, которые всегда готовы прийти на помощь молодому поколению в вопросах сохранения родного языка, и неизменных модераторов детско-юношеской конференции «Родная речь» – сотрудников Сахалинского областного краеведческого музея Ольгу Соловьёву и Фёдора Мыгуна. Музей книги Чехова искренне благодарит своих давних друзей и партнёров.