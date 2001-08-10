Тихоокеанское
информационное агентство
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11:04, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на концертную программу

Сахалинцев приглашают на концертную программу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие пройдет в рамках творческого объединения «Интонация» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 ноября. Начало в 18.30, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

На сцене выступят сахалинский автор-исполнитель, работающий в стиле арт-рок Шэн Файн, и островная поэтесса Виктория Крылова, чьи стихотворения посвящены любовной и пейзажной лирики.

Гости концертной программы «Вечность» услышат авторские произведения, затрагивающие глубокие темы жизни, человеческих отношений и духовности.

Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-44.

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