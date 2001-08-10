Сахалинцам расскажут об эмоциональном интеллекте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция-тренинг «Чувства. Способы выражения эмоций. Личная территория» состоится в СахОУНБ в рамках проекта «Всей семьей в библиотеку» 23 ноября. Начало в 15.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Когнитивно-поведенческий психолог Ольга Локтева расскажет о важности понимания эмоциональной сферы для здоровья и успешной самореализации. Слушатели узнают, что люди, умеющие хорошо контролировать свои чувства, обладают развитым социальным интеллектом и легко устанавливают межличностные отношения.

На тренинге участники попрактикуются в распознавании и правильном выражении эмоций, а также осознают свои модели поведения и определят «зоны комфорта» при общении с другими людьми. В процессе тренинга будут использованы арт-терапевтические техники и телесная практика.

Параллельно с лекцией для детей будет проведен мастер-класс по изготовлению мягких совушек из картона и ниток для вязания.

Встреча пройдет в молодежном центре Универсалка (второй этаж СахОУНБ). Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-28.