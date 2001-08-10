Тихоокеанское
информационное агентство
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15:50, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на вечер авторской песни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-музыкальный вечер «С осенью в ладах» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 23 ноября. Начало в 17.30, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

На вечере прозвучат как классические, так и современные произведения авторской песни в исполнении участников творческого объединения «АПОстров» и победителей фестивалей. Среди участников: Вениамин Ким, Вячеслав Юрьев, Павел Гавриков, Николай Михеев.

Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Возрастное ограничение: 14+.

Справки по телефону +7 (4242) 47-27-72, 45-25-28.                                                                                                                                                                                        

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