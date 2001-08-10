Сахалинская библиотека приняла участие в Международном форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Круглый стол «Внедрение технологий бережливого управления в деятельность общедоступных библиотек» состоялся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 15 ноября. Мероприятие было организовано в рамках программы Международного форума «Всемирный день качества». В сессиях этого значимого события приняли участие 427 экспертов из 14 стран. Зрителями трансляции форума стали 2,5 миллиона человек из 65 стран. Спикеры форума обсудили вопросы повышения качества и эффективности процессов в различных отраслях экономики, а также внедрения принципов клиентоцентричности и бережливого производства в организациях и госорганах, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Сессия, организованная Сахалинской областной универсальной научной библиотекой, привлекла широкий круг специалистов, заинтересованных в развитии библиотечного дела: сотрудников общедоступных библиотек Сахалинской области, экспертов в области внедрения бережливого производства и информационных технологий. Трансляцию круглого стола посмотрели более 80 специалистов, запись эфира – более 30 тысяч зрителей. Открывая мероприятие, модератор, ученый секретарь СахОУБ Татьяна Борисовна Седова отметила, что развитие социокультурной сферы в условиях ограниченных ресурсов требует от библиотек активного внедрения новых технологий для оптимизации своих производственных процессов. В связи с этим инструменты бережливого управления становится важным для сохранения востребованности и актуальности библиотечных ресурсов и услуг. Библиотеки сталкиваются с необходимостью адаптации своей деятельности к новым реалиям. Изменяются не только способы хранения и распространения информации, но и сами запросы читателей, которые становятся все более требовательными, избирательными и ориентированными на получение персонализированных услуг. Участники круглого стола отметили, что библиотеки, являясь социально-ориентированными учреждениями, имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать при внедрении бережливых технологий. В частности, речь идет о необходимости сохранения баланса между эффективность и доступностью услуг, а также о потребности в учете интересов всех групп читателей.

В ходе заседания круглого стола спикеры обменялись опытом внедрения инструментов бережливого управления и определили перспективные направления развития библиотек в контексте цифровой трансформации. Эксперты проанализировали, каким образом инструменты бережливого производства могут помочь библиотекам в преодолении ключевых вызовов, представили кейсы их успешного внедрения в библиотеках Сахалинской области, а также обсудили возможности проведения имитационных тренингов в целях обучения сотрудников библиотек навыкам использования инструментов бережливого производства в профессиональной деятельности.

Успешная адаптация библиотек к потребностям населения – это непрерывный процесс, требующий гибкости, готовности к экспериментам, постоянного развития и совершенствования. В этом контексте особое значение приобретает внедрение бережливых технологий, которые сегодня успешно применяются и в социокультурной сфере. Организаторы круглого стола выразили уверенность в том, что в внедрение методологии бережливого управления позволит библиотекам стать более эффективными, конкурентоспособными и востребованными. Проведение круглого стола послужило информационным поводом для освещения перспектив дальнейшего внедрения бережливых технологий в деятельность учреждений социокультурной сферы.