Сахалинцам прочитали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежемесячная встреча в рамках проекта «Английский на подушках» состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 16 ноября, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Постоянный волонтер СахОУНБ Шэрил Уитфилд прочитала произведение «Puss in boots» (Кот в сапогах) на английском языке. Участники обсудили произведение и выучили новые слова. В завершение мероприятия юные читатели смастерили книжную закладку в виде кошачьей лапки в технике оригами.

Напомним, что цель проекта «Английский на подушках» – приобщение юных читателей к лучшим образцам детской художественной литературы. Уникальность занятий заключается в том, что чтение и обсуждение детской литературы происходит в игровой форме с привлечением носителей английского языка. Благодаря этому дети легче преодолевают языковой барьер и учатся выстраивать речь в непринужденной атмосфере. После прочтения книги юные читатели могут принять участие в играх, викторинах, мастер-классах.

Следующая встреча в рамках проекта «Английский на подушках» запланирована на декабрь. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-47.