Сахалинский краеведческий музей приглашает островитян на экскурсию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 ноября в 17:00 в музее состоится тематическая экскурсия «Встречь солнцу». Гости познакомятся с основными этапами изучения и освоения островов Охотского моря русскими исследователями, промышленниками, японскими путешественниками, европейскими мореплавателями c середины XVII до середины XIX века, рассказали ТИА "Острова" в музее.

На экскурсии будут затронуты мотивы продвижения промышленников, мореплавателей, исследователей к островам, история появления географических наименований. Особое внимание будет уделено истории компанейских поселений Российско-Американской компании на Курильских островах, открытиям И.Г. Невельского и Амурской экспедиции. В завершении экскурсии слушатели познакомятся историей изменения государственных границ России с Китаем и Японией в середине XIX века.

Приобрести билеты онлайн можно на портале «Острова культуры», в том числе по Пушкинской карте.