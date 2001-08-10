В музее книги Чехова расскажут об истории Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Об истории «самого большого города самого большого острова самой большой страны» смогут узнать посетители музея книги А. П. Чехова. Очередная творческая встреча пройдёт в рамках цикла «Знакомство с краеведом Сергеем Федорчуком» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Её тема – «О родном городе», речь пойдёт об истории города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в музее.

На основе материалов, собранных в результате кропотливого и бережного труда, Сергей Петрович расскажет, какие ещё имена носил областной центр, а от каких уберёгся, где сейчас находится Чёрная речка, и в честь кого был назван пост Владимировка.

Гостей и жителей города ждут в музее книги Чехова 15 ноября в 17:00. Вход свободный.