Свыше 1,5 млн человек объединились в "Семейном банке" ВТБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото: Владимир Смирнов
ВТБ объявил о запуске групп в своем «Семейном банке» в начале октября – всего за несколько недель пользователями сервиса стали более 1,5 млн человек. Ежедневно участниками таких групп становятся более 40 тыс. человек.
В «Семейном банке» уже создано более 900 тыс. семейных связей. Чаще всего создают группы с друзьями или другими близкими (47% от всех связок), с супругами (27%). Также популярны группы с родителями или ребенком (20%), с братьями или сестрами (6%). Каждый участник группы получает ряд привилегий, от повышенного кешбэка до повышенных ставок по вкладам.
«Семейный банкинг в России – это новая, но стремительно развивающаяся концепция. Мы наблюдаем заметный рост интереса к продуктам, ориентированным на каждого члена семьи. Это совместные счета, детские карты и платежные стикеры, а также семейные страховые программы. В ВТБ выдача детских карт увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом, а объем всех карт, выданных в рамках «Семейного банка», вырос на 80%. Мы понимаем, что за семейным банкингом – огромный потенциал всей индустрии, ведь он помогает миллионам россиян планировать совместные финансовые цели "вдолгую"», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.
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