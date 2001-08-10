Свыше 1,5 млн человек объединились в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Владимир Смирнов

ВТБ объявил о запуске групп в своем «Семейном банке» в начале октября – всего за несколько недель пользователями сервиса стали более 1,5 млн человек. Ежедневно участниками таких групп становятся более 40 тыс. человек.

В «Семейном банке» уже создано более 900 тыс. семейных связей. Чаще всего создают группы с друзьями или другими близкими (47% от всех связок), с супругами (27%). Также популярны группы с родителями или ребенком (20%), с братьями или сестрами (6%). Каждый участник группы получает ряд привилегий, от повышенного кешбэка до повышенных ставок по вкладам.

«Семейный банкинг в России – это новая, но стремительно развивающаяся концепция. Мы наблюдаем заметный рост интереса к продуктам, ориентированным на каждого члена семьи. Это совместные счета, детские карты и платежные стикеры, а также семейные страховые программы. В ВТБ выдача детских карт увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом, а объем всех карт, выданных в рамках «Семейного банка», вырос на 80%. Мы понимаем, что за семейным банкингом – огромный потенциал всей индустрии, ведь он помогает миллионам россиян планировать совместные финансовые цели "вдолгую"», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.