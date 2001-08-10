Сахалинцев приглашают на выставку картин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная библиотека области приглашает посетить выставку «О Сахалине с любовью». На экспозиции представлено более 20 работ островной художницы Елены Головановой, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Произведения мастера написаны масляными красками и отражают красоту сахалинских пейзажей и отдельных элементов флоры.
Елена Голованова родилась в Воронеже. В 1972 году ее семья переехала в Южно-Сахалинск. С тех пор художница живёт на Сахалине, который стал её второй родиной.
Ещё в детстве у девочки появился интерес к рисованию, но школьный учитель не разглядел её способностей и порекомендовал не брать в руки ни кисти, ни карандаши. Однако желание рисовать было настолько сильным, что вопреки его мнению Елена стала самостоятельно осваивать азы живописи. Начала с гуаши, затем увлеклась акварелью и, наконец, дошла до картин, написанных масляными красками.
Первая персональная выставка картин Елены Головановой была организована в 2001 году в доме культуры «Родина», на следующий год уже посетители Сахалинской областной универсальной научной библиотеки имели возможность познакомиться с её творчеством.
В 2008 году Елена успешно окончила Заочный народный университет искусств, старейшее учебное заведение для художников-любителей, выпускники которого становились знаменитыми мастерами мирового уровня.
Художница много путешествует по Сахалину. Источником её вдохновения является уникальная природа островного края. Елена является постоянным участником общегородских культурных мероприятий, таких как День города Южно-Сахалинска, «САХалинский Арбат» и других.
Экспозиция расположена в зале отраслевой литературы (3-ой этаж СахОУНБ) и будет работать до 29 ноября включительно.
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