Сахалинцев приглашают на выставку к 260-летию Эрмитажа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «Эрмитаж: история и коллекции. К 260-летию Эрмитажа» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В экспозиции представлено более 50 книг, в том числе из коллекции особо ценных и редких документов, которые освещают основные этапы развития одного из ведущих музеев страны. Среди представленных изданий — книги о Военной галерее Зимнего дворца, повествующие о героях Отечественной войны 1812 года и подвиге Эрмитажа во время Великой Отечественной войны.

Представленные издания знакомят с уникальными художественными сокровищами человечества, которыми славится коллекция Эрмитажа, включающая более трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. Самые известные шедевры можно найти в художественных альбомах, посвященных искусству Древнего Египта, скифскому золоту, работам мастеров эпохи Возрождения, произведениям импрессионистов и многому другому.

На выставке также представлены несколько книг нынешнего директора Эрмитажа Михаила Пиотровского об истории музея.

Экспозиция расположена в фойе 1-го этажа СахОУНБ и будет работать до 28 ноября.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-46.