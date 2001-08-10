Фонд сахалинской библиотеки пополнили книги из Магаданской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пять книг передали в дар 8 ноября главной библиотеке Сахалина заведующая Центром межкультурных и информационных коммуникаций Маргарита Сергеева и исполняющий обязанности заместителя директора по информационной политики и технологиям Александр Поляев из Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Среди изданий «Сводный каталог: Издания на языках коренных малочисленных народов Севера в учреждениях Магаданской области», альбом-справочник «Прекрасного след. Художники Магаданской области», современный путеводитель по Магаданской области, справочник «Портрет Колымы в памятниках и арт-объектах» и буклет о самой Магаданской библиотеке.

Гости посетили островной регион в рамках производственной учебы и обмена опытом. Они не только подарили книги, но и познакомились с работой отделов и техническим оснащением библиотеки.

После соответствующей обработки книги будут доступны в режиме абонемента в Центре мобильного библиотечного обслуживания (1-й этаж СахОУНБ) и в зале имени А.П. Чехова (2-й этаж СахОУНБ).