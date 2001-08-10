Сахалинский краеведческий музей принял участие в ежегодной Всероссийской акции "Ночь искусств"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств» прошла в Сахалинском областном краеведческом музее в двенадцатый раз. Традиционно праздник приурочен ко Дню народного единства, и в этом году он прошел под девизом «Россия объединяет». Для музея это больше, чем лозунг – это кредо, которое находит отражение в наших экспонатах: в единстве культур, исторических эпох, природы и промышленности, науки и искусства, рассказали ТИА "Острова" в музее.
Под одной крышей вечером 3 ноября выступали островные музыканты и танцовщики, были организованы мастер-классы, лекции, интеллектуальные игры, экскурсии и квесты.
«Ежегодно мы проводим две большие акции: «Ночь музеев» в мае и «Ночь искусств» в ноябре. Для меня осенняя наша встреча имеет особенное значение: поскольку вытащить себя из теплого домашнего кресла и привести в музей – это дорогого стоит. Я всем благодарен, что нашли в себе силы и желание прийти к нам», – поблагодарил гостей директор Сахалинского областного краеведческого музея Юрий Алин.
Краеведческий музей не только поддерживает добрые традиции, но и формирует собственные. Уже не первый год во время «Ночи искусств» открывается выставка. В прошлом году ею стал совместный с творческой группой Hero4Hero художественный проект «Невельской: плоды воображения». В этом же году музей представил гостям выставку, приуроченную к юбилею таксидермиста С.Г. Удовенко, – «Рыбы, крабы, крокодил».
На выставке представлены более 100 сухих препаратов (чучел) рыб и ракообразных, изготовленные Сергеем Удовенко. Они значительно дополняют ныне действующую экспозицию в зале «Растительный и животный мир Сахалинской области». Особую ценность представляют чучела крупных экземпляров – скатов, редкого сахалинского осетра, экзотических рыб – тихоокеанского парусника, рыбы-фугу. Но «звездой» выставки, безусловно, стал крокодил, занявший место в центре зала и захвативший все внимание зрителей.
«Гостям музея знакомы работы Сергея Геннадьевича, которые выставлены в нашей постоянной экспозиции. Однако в недалеком прошлом зал «Растительный и животный мир» существовал в другом виде. Чучела, представленные на выставке, а также в нашей постоянной экспозиции, называют сухими препаратами. Однако существуют также мокрые препараты – емкости, в которых в специальном растворе для консервирования сохраняется образец растения или животного. Они могут существовать столетиями, и по ним удобно изучать анатомию. Однако у мокрых препаратов есть один существенный недостаток – рыбы, которые находятся в них, очень быстро теряют свой внешний вид – обесцвечиваются. Они также могут немного изменять свою форму, и по прошествии времени только по этикетке можно определить, что это. Тем не менее, традиционно практически во всех музеях экспонируются такие препараты. И в нашем музее часть коллекции представлена в таком виде, и это правильно, но, благодаря Сергею Удовенко, у нас появилась альтернатива. Его работа очень кропотливая и занимает немало времени. Мастер должен хорошо знать биологию животного, его поведение в естественной среде. Изготовление таких чучел действительно можно назвать искусством», – рассказал на церемонии открытия куратор выставки, заведующий естественнонаучным отделом Геннадий Матюшков.
Вместе с автором работ Геннадий Васильевич провел первую экскурсию по выставке. «Рыбы, крабы, крокодил» будут радовать гостей музея до 24 февраля следующего года.
«Ночь искусств» объединила не только специалистов музея и его гостей, но также и друзей-партнеров, способствовавших организации праздника. В этом году мероприятия подготовили Культурно-туристический центр, Институт филологии, истории и востоковедения СахГУ, творческое объединение «Арт Культура» и мастер декоративно-прикладного творчества Вероника Осипова.
С музыкальной программой выступили ансамбль современной народной песни «Русский терем» и кавер-группа «СПЛЭШ». Завершился праздник зажигательным концертом от группы «Room 420» и традиционным пиротехническим шоу перед фонтаном.
Краеведческий музей выражает благодарность всем участникам акции и надеется на скорую встречу. Больше фотографий – в нашем альбоме ВКонтакте. Больше мероприятий – в музее!
Фото: А.В. Пак
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