Тихоокеанское
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12:13, | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске открылась выставка монет, посвященных Пушкину

В Южно-Сахалинске открылась выставка монет, посвященных Пушкину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Историческом парке «Россия – Моя история» открылась новая выставка Банка России, посвященная Пушкину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделение Южно-Сахалинск Дальневосточное ГУ Банка России.

В экспозиции – 22 увеличенных изображения монет, в разное время выпущенных Банком России, объединенных одной темой – Пушкиным, героями его произведений и временным отрезком, в котором жил русский классик.

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