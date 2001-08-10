В Южно-сахалинске открылась выставка заслуженного художника Владимира Чеботарёва
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
3 ноября 2024 года в выставочном зале «СовременникЪ» музея книги Чехова состоялось долгожданное открытие юбилейной выставки «Скульптура и жизнь. Владимир Чеботарёв». Это значимое событие приурочено к Всероссийской акции «Ночь искусств — 2024» и посвящено 80-летнему юбилею и 50-летию творческой деятельности выдающегося сахалинского скульптора, рассказали ТИА "Острова" в музее.
На открытии выставки собрались почитатели искусства, коллеги и друзья художника, которые с большим интересом знакомились с экспозицией, представленной работами Чеботарёва, включающей скульптуры, живопись и графику. Посетители увидели знаковые работы, многие из которых стали неотъемлемой частью культурного облика Южно-Сахалинска и других городов Дальнего Востока.
«Каждая работа Владимира Чеботарёва словно дышит историей. Глядя на эти скульптуры, понимаешь, как сильно он любит Сахалин и насколько глубоко его искусство переплетается с культурой Дальнего Востока», — отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
«Эти работы действительно оживают, когда мы смотрим на них. Они рассказывают о нашем времени и о людях, которые его формировали», — поделилась директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.
Выставка «Скульптура и жизнь. Владимир Чеботарёв» будет открыта для посещения до 22 января 2025 года. Каждый желающий сможет познакомиться с творчеством одного из самых значимых художников Сахалинской области и насладиться уникальными произведениями, которые вдохновляют и заставляют задуматься о глубоком смысле искусства.
Приглашаем всех посетить выставку и погрузиться в мир творчества Владимира Чеботарёва!
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