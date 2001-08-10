В Сахалинской области пройдет конкурса хореографических коллективов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Десятки детских хореографических ансамблей со всей Сахалинской области примут участие в областном конкурсе хореографических коллективов «Сахалинская мозаика», который пройдёт с 5 по 8 ноября в Южно-Сахалинске.

Организаторами мероприятия являются министерство образования Сахалинской области и Региональный центр допобразования.

Конкурс проводится раз в два года и ставит своей целью выявить талантливых юных исполнителей-танцоров, способствовать развитию художественно-эстетического вкуса у детей и молодёжи, поощрять совершенствование исполнительского мастерства хореографических коллективов и их руководителей.

Участники в возрасте от 6 до 18 лет будут оцениваться по трём возрастным группам и четырём номинациям: детский танец, народный танец, народный стилизованный танец, эстрадный и современный танец. Также в рамках конкурса пройдут мастер-классы для педагогов и круглый стол.

Коллективы-победители и призёры будут награждены дипломами министерства образования Сахалинской области и памятными призами, все участники получат сертификаты, а их педагоги – благодарственные письма.