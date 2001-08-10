Новая книга Сергея Пономарева и Андрея Бражника пополнит фонд отдела краеведения главной библиотеки Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Издание «Топонимика и состав Курильской островной гряды» 31 октября передал в дар СахОУНБ автор – действительный государственный советник Сахалинской области 1 класса, член правления Сахалинского фонда культуры, заместитель председателя МОД «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы» Сергей Пономарев. В скором времени 160 экземпляров книги будут переданы во все библиотеки островного региона, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Издание представляет собой справочник комплексного характера, который освещает Курильские острова с точки зрения физико-географии, истории, топонимики и современных проблем имянаречения. В книгу включены данные по охраняемым и предлагаемым к охране территориям, и объектам общечеловеческого наследия.

Новизна издания состоит в том, что в нем впервые опубликован полный перечень как именных, так и безымянных объектов островного типа. Освещена работа по имянаречению, сделана математическая обработка площадей и построены размерные ряды островов.

Кроме того, в книге представлены сводные таблицы объектов, проливов и названий Курильской островной гряды с координатами центральных точек по разным источникам, а также подробный перечень подводных гор и вулканов.

Работа может быть использована как справочник специалистами по социально-экономическому, природоресурсному освоению Курильских островов, так и широкими кругами читателей, интересующихся прошлым и настоящим Курильских островов и окружающей их акватории.

После соответствующей обработки издание будет доступно в зале им. Г.И.Невельского (2-й этаж СахОУНБ) в режиме читального зала.