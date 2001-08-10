О результатах путешествия по маршруту Геннадия Невельского сахалинцам расскажут в музее книги Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках выставочного проекта «Россия на Дальнем Востоке в коллекциях Государственного исторического музея» 31 октября организатор и участник Большой Амурской экспедиции Максим Сорока расскажет о поездке, организованной при поддержке Министерства туризма Сахалинской области и администрации Южно-Сахалинска в рамках проекта «Мы и наш город». Он расскажет о трудностях и курьёзах, с которыми пришлось столкнуться участникам экспедиции в ходе долгого и опасного путешествия, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Максим Сорока — руководитель клуба Sakhalin fishing and travel, член сахалинского отделения Русского географического общества, победитель конкурса социальных проектов «Мы и наш город», организатор экспедиции «По следам адмирала Г. И. Невельского».

Амур был покорён дважды. Во время первой поездки — с целью напомнить миру о заслугах адмирала Невельского — участники прошли маршрут Амурской экспедиции 1849 года, преодолели 950 километров от села Некрасовка Охинского района до города Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, по реке Амур до реки Амгунь и озёр Далган и Дальжа.

Успех экспедиции впечатлил всех настолько, что уже спустя два года Максим Сорока с командой вновь отправился на Амур, но уже с новой целью — запечатлеть самые яркие моменты путешествия для документального фильма, который впоследствии покажут в школах нашего региона.

Встреча пройдёт в музее книги Чехова 31 октября в 17:00. Вход свободный.