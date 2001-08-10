Сахалинцев приглашают стать авторами общественно-значимого контента на тему Великой Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К предстоящему празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году идёт подготовка к запуску Всероссийского просветительского мультимедийного интернет-портала «ПОБЕДАДОБРА.РФ». Для отбора авторов стартовал Всероссийский конкурс авторов общественно-полезного контента «ПОБЕДА! 80 ЛЕТ». Заявочная кампания продлится до 12 декабря, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
К участию приглашают представителей образовательных организаций и учреждений культуры по всей стране.
В рамках Конкурса общественным голосованием будут выбраны 10 авторов-победителей, которые получат право вести свои авторские колонки (разделы) на Портале. Также все участники будут награждены Сертификатами (Всероссийского уровня).
Для участия в Конкурсе авторов необходимо до 15 декабря 2024 г. раз в неделю размещать в группе сайта ВКонтакте авторские посты патриотической и просветительской тематики, посвященные Великой Отечественной войне.
Один пост (публикация) может содержать до 10 вложений трёх видов: фотография/картинка (в том числе текст в виде изображения), видео или аудиофайл. Автор поста – один человек.
Читатели/зрители определят Победителей путем внесения «донатов» (пожертвований на любую сумму). 10 авторов, чьи посты в сумме наберут наибольшие суммы «донатов», будут признаны Победителями Конкурса «ПОБЕДА! 80 ЛЕТ».
Все вопросы необходимо направлять на электронный адрес [email protected].
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