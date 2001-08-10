Главная библиотека Сахалина погрузилась в атмосферу XIX века

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературный бал «Болдинская осень» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 26 октября. Мероприятие, приуроченное к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и 220-летию Михаила Глинки, собрало более ста гостей, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Открытие бала началось с торжественного шествия пар под музыку Глинки. Участникам рассказали о периоде жизни солнца русской поэзии в селе Большое Болдино, подчеркнув творческую плодотворность этого времени для поэта. Там были написаны такие произведения, как: главы романа в стихах «Евгений Онегин» и поэма «Медный всадник». Также гости демонстрировали свои танцевальные навыки и участвовали в развлечениях XIX века: «Ручеек» и «Карточная игра». В завершение мероприятия был объявлен свободный вальс.

Литературный бал дополнили творческие номера в исполнении образцового ансамбля джаз-танца «Медиам», танцевально-спортивного клуба «Дуэт», творческого объединения «Интонация» и хореографического коллектива «Кадетские звезды».