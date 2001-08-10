Стартует прием заявок на участие в Международном конкурсе молодых художников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 октября объявлено о старте заявочной кампании Международного конкурса молодых художников «Картина мира». К участию приглашаются студенты и выпускники художественных образовательных организаций среднего и высшего образования России и стран зарубежья, а также независимые российские и иностранные художники в возрасте от 18 до 35 лет. Инициатива проведения конкурса принадлежит компании «Иннопрактика». Конкурс проводится совместно с Государственной Третьяковской галереей, Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина при поддержке Академии творческих индустрий «Меганом».

Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте до 1 марта 2025 года.

Международный конкурс молодых художников «Картина мира» проводится в целях поддержки художников возрастной категории от 18 до 35 лет и привлечения их к созданию произведений на социально значимую тему. Еще одна цель конкурса — поиск новых импульсов для культурного обмена и трансляция традиционных ценностей через искусство.

Старт конкурса ранее анонсировал начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков. На X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур он заявил: «Руководитель Третьяковской галереи вместе с руководителем «Иннопрактики» объявили о старте конкурса «Картина мира». Это конкурс для молодых художников. По итогам отбора и прохождения всех конкурсных механик молодые художники получат возможность выставляться в Третьяковской галерее. Это важно для молодого человека, потому что в его резюме появится строчка об экспонировании работ в Третьяковской галерее — это знак качества и трамплин для дальнейшей творческой карьеры».

Тематика конкурса — «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества» — вовлекает молодых художников в творческое исследование традиций и их развития в современном мире. Через художественные образы участникам предлагается показать культурное наследие своих народов, представить многогранность и актуальность искусства, раскрыть возможные сценарии технологических, социальных, экологических и политических изменений.

«Любые попытки изолировать нашу культуру оказались тщетными и возымели, скорее, обратный эффект. Тому подтверждение Международная выставка молодого искусства «Арт.Молодость», которую мы организовали на Всемирном фестивале молодёжи в марте этого года. Несмотря на сжатые сроки, пришла 2601 заявка на участие из 110 стран мира. Конечно же, имеет смысл продолжать этот опыт, давать возможность для конструктивного высказывания молодым творцам. Конкурс «Картина мира» как раз посвящен тому, чтобы каждый молодой художник, российский или зарубежный, смог продемонстрировать свое мастерство и претендовать на то, чтобы выставляться в главных залах нашей страны», – отмечает Сергей Першин, заместитель Министра культуры Российской Федерации.

Конкурс «Картина мира» проводится по трем номинациям: живопись, графика и цифровое искусство, компьютерная графика и анимация. К участию в конкурсе приглашаются студенты и выпускники художественных образовательных организаций среднего и высшего образования России и зарубежных стран, а также свободные, институционально независимые молодые российские и иностранные художники в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте до 1 марта 2025 года.

Определение победителей будет проходить в три этапа. Представители молодежного творческого совета выберут 100 работ, соответствующих конкурсным требованиям. Из этих заявок Творческий совет конкурса отберет 50 лучших работ, которые войдут в шорт-лист конкурса. На основе рейтингового голосования будут выбраны 14 финалистов, чьи работы будут представлены на выставке в филиале Третьяковской галереи в Калининграде в рамках V Международного фестиваля классической музыки «Кантата».

«Третьяковская галерея была рада войти в состав учредителей конкурса. Полагаем, что подобные инициативы не только продвигают и популяризируют современное искусство среди посетителей Музея, но и стимулируют развитие творческого потенциала всех участников конкурса, задают новые импульсы для культурного обмена и, безусловно, поддерживают молодых дарований в области искусства в России и мире. Хотелось бы подчеркнуть масштаб конкурса, его «международность». Ведущие творческие ВУЗы Китая, Индии, Африки поддержали проект, войдя в экспертный совет, члены которого будут отбирать заявки. Итогом конкурса станет открытие выставки работ-победителей, которое состоится в филиале Третьяковской галереи в Калининграде в июне 2025 года», — прокомментировала Елена Проничева, директор Третьяковской галереи.

По словам ректора Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семена Михайловского, старт Международного конкурса «Картина мира» – прекрасная возможность поддержать молодых художников, открыть новые имена, дать импульс их творческому развитию. «Уверен, что многие откликнутся и представят на суд авторитетного жюри достойные работы. В России проводится много молодежных музыкальных конкурсов, но ни одного серьезного конкурса для молодых художников. То, что работы победителей будут экспонироваться в Третьяковской галерее, придает особый смысл всей затее. Ведь об этом можно только мечтать», — отмечает Михайловский.