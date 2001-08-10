Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на бесплатную экскурсию по городским скверам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авторская экскурсия «История двух скверов Южно-Сахалинска и не только…» состоится в рамках проекта «Народный сахалинский гид» 27 октября. Начало в 11.00. Экскурсоводом выступит волонтер культуры, активный участник Проекта Лариса Орехова, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Экскурсия начнется у Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Участники узнают об истории создания сквера имени А.П. Чехова, о местоположении булочной-кондитерской из фильма Эльдара Рязанова «Остров Сахалин» (1954 г.), а также об изменениях, произошедших на площади имени В.И. Ленина за последние 80 лет. Кроме того, Лариса Орехова расскажет, где находилась главная библиотека острова до переезда в здание, в котором она располагается на данный момент. Экскурсия завершится на площади В.И. Ленина.

Для участия необходима предварительная запись по телефону +7 (4242) 45-25-54, 45-25-55. Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение — 12+.