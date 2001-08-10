Сергей Федорчук расскажет об исторической скульптуре Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очередная творческая встреча пройдёт в музее книги Чехова в рамках цикла «Знакомство с краеведом Сергеем Федорчуком» при поддержке островного министерства культуры и архивного дела. Её тема – «Память о людях и событиях», речь пойдёт об исторической скульптуре островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в музее.
В 2019 году вышла книга «Память Южно-Сахалинска (городская скульптура)». Это дополненное и переработанное издание книги «Историческая скульптура Южно-Сахалинска», изданной в 2009 году. За десять лет после её выхода в городе появились новые памятники, скульптурные композиции. Сергей Петрович внимательно следил за их появлением, включил в новую книгу. Так, в 2010 году на склоне горы у мемориала Славы разместили советскую боевую технику, а в 2015 году возвели памятник маршалу А. М. Василевскому. В 2018 году на территории школы № 3 установлен бюст майору Сергею Ромашину, бывшему ученику, погибшему в Афганистане.
Свою новую книгу «Память Южно-Сахалинска» Сергей Федорчук посвятил Александру Тюренкову (1924–2008), московскому скульптору. Его творения – памятники А. П. Чехову у здания областной научной библиотеки, мемориал на площади Славы – много лет украшают наш город.
На творческой встрече Сергей Федорчук расскажет об исторической скульптуре Южно-Сахалинска, и об интересных фактах, связанных с ней.
Встреча состоится 25 октября в 17:00. Вход свободный!
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