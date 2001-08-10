Губернатор Валерий Лимаренко и министр культуры РФ Ольга Любимова обсудили развитие сферы на Сахалине и Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, на которой стороны обсудили вопросы развития сферы культуры в регионе. Одной из ключевых тем стало проведение VI Фестиваля театров Дальнего Востока на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В 2025 году Южно-Сахалинск станет новой театральной столицей, объединив лучшие театры Дальнего Востока на своих площадках. Известные российские театры представят свои спектакли во внеконкурсной программе. Предварительных договоренностей удалось достичь с Театром Наций, Няганским и Московским ТЮЗами.

Особое внимание было уделено открытию единственного филиала Театрального института имени Бориса Щукина в России, а именно в Южно-Сахалинске. Он оборудован современными учебными аудиториями, включая специализированные залы для хореографии, гримерками и сценическим пространством. Провести приемную кампанию и принять первых студентов на специальность «Актер драматического театра и кино» планируется уже в следующем году. Также будут расширены направления обучения, чтобы обеспечить разнообразие творческих профессий.

- Все упирается в инфраструктуру, в образовании в том числе. Поэтому мы очень рады видеть, какое внимание Сахалинская область уделяет данному вопросу. Это залог успешной работы в регионе и филиала Театрального института имени Щукина, и других учреждений культурной сферы, – отметила Ольга Любимова.

На встрече глава региона подчеркнул, что за последние пять лет в сфере культуры Сахалинской области произошли кардинальные изменения — областные учреждения осуществили самый настоящий прорыв и вывели свою деятельность на более высокий и качественный уровень.

- Нам важно, чтобы на Сахалине и Курилах развивалось творчество и искусство, и для этого мы делаем все необходимое: развиваем инфраструктуру, создаем возможности и поддерживаем таланты. За последние несколько лет мы создали музыкальный театр, эстрадно-симфонический оркестр, открыли новую сцену Чехов-центра и построили новые мастерские и выставочные залы для художников. В этом году в Южно-Сахалинске открылся цирк и акустический зал для симфонической музыки, продолжается работа по строительству выставочного зала «Современник». Культура становится неотъемлемой частью жизни островитян, - рассказал Валерий Лимаренко.

Обеспечению качественного культурного досуга будет способствовать и создание классического театра музыкальной комедии в Южно-Сахалинске на 1 000 зрителей. Сцену спроектируют с учетом возможности выступлений больших музыкальных и хореографических коллективов до 200 человек. Завершить строительство планируется в 2027 году. Открытие нового культурного пространства позволит проводить крупные фестивали и мероприятия мирового уровня с использованием передовых музыкальных и театральных технологий.

Без внимания не осталось и открытие филиала Российского этнографического музея. Участники встречи отметили, что проект гармонично впишется в существующую культурную инфраструктуру региона и станет незаменимым источником знаний об уникальной культуре и традициях коренных народов Дальнего Востока.

На встрече также обсудили планы по созданию на Сахалине музыкального театра оперетты и создание музея под открытым небом на острове Шумшу. Работа над проектами будет проходить при непосредственном участии министерства культуры РФ.