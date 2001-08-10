Участники южно-сахалинского фестиваля "Поющие острова" показывают свои таланты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается фестиваль «Поющие острова». Сегодня, 22 октября, проходит конкурсный день по номинациям: «Вокальное творчество», «Инструментальное творчество», «Жестовое творчество» - во Дворце детского (юношеского) творчества, а также в ДК «Родина» - будут оценивать номинации «Литературное творчество» и «Хореографическое творчество», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Сегодня у нас достаточно волнительный день, так как в рамках фестиваля проходит конкурсный день на базе сразу двух учреждений, выступает много ребят, и жюри будет подсчитывать баллы. Но только 26 октября на церемонии закрытия мы узнаем имена победителей и призеров, - отметила заведующая отделом проектом и программ Дворца детского (юношеского) творчества Южно-Сахалинска Наталья Со.
- Моя дочь Надежда участвует в этом замечательном конкурсе уже второй раз, она очень творческий ребенок. Готовились долго - два месяца. Петь дочь будет русскую народную песню «Кострома» в номинации «Вокальное творчество» в возрастной группе 6-8 лет. Думаем, у нас все получится!, - поделилась мама Надежды Ирина Чувашова.
Напомним, фестиваль «Поющие острова» стартовал 19 октября. В нем участвуют 250 ребят в возрасте от 6 до 18 лет из 51 образовательного учреждения Южно-Сахалинска (в том числе Ново-Александровска), Долинска, Поронайска, Корсакова, поселка Смирных и села Троицкого Анивского района .
Имена победителей станут известны 26 октября на церемонии награждения, а 29 октября фестиваль завершится ярким гала-концертом в «Чехов-центре».
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