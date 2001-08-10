На Сахалине пройдет "Ночь искусств"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционная Всероссийская акция пройдет во всех регионах России 3 ноября. В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Главная библиотека Сахалина подготовила насыщенную программу для взрослых и детей, в которой запланировано более 30 творческих площадок. Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Стартует ночь концертом, посвященным Дню народного единства — «Ты в сердце моем, Россия». Далее пришедших ждут разнообразные викторины, мастер-классы, фотозоны, лекции, настольные и интеллект-игры, а также многое другое.
В этом году программа насыщена разнообразными мастер-классами. Гостям предлагают изготовить текстильные бусы в технике «жатка», коллажные прозрачные закладки для книг, авторские открытки, расписать акриловыми красками ракушки и веер, создать книжку-малышку и уникальный альбом в технике скрапбукинга, спроектировать своего робота из Lego, побывать в виртуальной реальности, а также сотворить свою книгу желаний, обучиться основам создания ювелирных изделий и убедиться в том, что пластилин не только для детей.
Кроме того, все желающие смогут сразиться в интеллектуальных квизах на знание литературы, кинематографа, искусства в целом, и родной страны. Послушать увлекательные лекции о семейных ценностях сахалинских корейцев, русском орнаменте и веерах востока.
Красивые и яркие фотографии с «ночи» обеспечат тематические фотозоны.
Вход свободный.
Справки по телефонам: +7 (4242) 45-25-26.
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