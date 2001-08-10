Тихоокеанское
информационное агентство
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14:21, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине определи "Читающего папу"

На Сахалине определи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подведение итогов фотоконкурса «Читающий папа» состоялось в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 20 октября, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Первое место занял Дмитрий Коллен, второе место — Алексей Елисеенко, третье место — Лев Новожилов. Победителем номинации «Приз зрительских симпатий» стала фотография Алексея Кофмана. На конкурс поступило 19 работ, среди которых были участники из Невельска, Поронайска, Томари, Тымовска и Южно-Курильска.   

В рамках мероприятия также прошла викторина для детей и их родителей, посвященная Дню отца.

Напомним, что конкурс стартовал 6 июля. Для участия необходимо было предоставить фотографию, связанную с темой «семейное чтение».

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